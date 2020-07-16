В Раде зарегистрировали постановление о назначении нового главы АМКУ

Инициатором постановления является народный депутат Дмитрий Наталуха.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о назначении председателя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Ольги Пищанской.

Читайте такжеСтало известно, кто будет исполнять обязанности председателя АМКУСоответствующий документ опубликован на официальном портале парламента.

Инициатором постановления является народный депутат от «Слуги народа», председатель комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

Отмечается, что комитет рассмотрел представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о назначении Пищанской председателем Антимонопольного комитета Украины и принял решение рекомендовать ВР назначить ее на эту должность.

Ранее УНИАН писал, что президент Украины Владимир Зеленский представлял кандидатов на должности главы АМКУ и вице-премьера.

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