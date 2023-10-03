Сейчас решается вопрос об избрании ему и его сообщнику меры пресечения.

Во вторник, 3 октября, городскому голове Сум Александру Лысенко и директору Департамента инфраструктуры Сумского городского совета сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в сумме 2,13 млн грн.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном Бюро. Отмечается, что 2 октября 2023 года их разоблачили "на горячем" во время получения последнего транша взятки – 1,4 млн грн.

"Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). По данным следствия, деньги подозреваемые требовали за принятие решения об установлении тарифа и несоздание искусственных препятствий в деятельности предприятия", – говорится в сообщении.

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Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Задержание мэра Сум на крупной взятке – что известно

2 октября СБУ информировала, что на коррупции разоблачили городского голову г. Сумы Александра Лысенко и директора Департамента инфраструктуры города. Обоих задержали с поличным во время получения части взятки.

Отмечалось, что указанные должностные лица "обложили данью" местную компанию, которая занималась вывозом мусора. Фигуранты требовали с предпринимателей более 2 млн грн. В случае отказа платить – угрожали искусственными препятствиями в ведении бизнеса.

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