Столичный суд не смог завершить подготовительное заседание по делу экс-нардепа.

Адвокаты экс-нардепа Семена Семенченко просят суд не назначать зачитывание обвинительного акта, а вернуть его прокурорам.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня Шевченковский райсуд Киева не смог завершить подготовительное заседание по делу Семенченко и еще восьми обвиняемых.

Из-за большого количества фигурантов дела суд слушал выступления адвокатов с 12 до 21 часа и через позднее время постановил продолжить заседание завтра, 9 декабря, в 15:00.

На сегодняшнем заседании адвокаты Семенченко, который единственный из девяти обвиняемых находится в СИЗО, ходатайствовали о взятии его на поруки. Адвокаты других обвиняемых также ходатайствовали об изменении мер пресечения, в частности, уменьшении суммы залога.

Главным аргументом было то, что досудебное следствие завершено, и обвиняемые даже теоретически не могут препятствовать следствию.

Также защитники обвиняемых просили суд не заслушивать обвинительный акт, а вернуть его прокурорам, поскольку в действиях их клиентов нет состава преступления, а дело "полностью сфальсифицировано".

Читайте такжеСБУ "поставила точку" в деле СеменченкоОднако сегодня суд не принял ни одного решения по этим вопросам и через позднее время назначил продолжение заседания на 15:00 9 декабря.

Напомним, 24 марта в СБУ заявили о прекращении деятельности военизированного вооруженного формирования и поставки товаров военного назначения из Российской Федерации. Также в СБУ указали, что деятельность так называемой "частной военной компании" была направлена "на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности".

По данным СБУ, в состав компании входили более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины.

Отдельно следователями получены данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между "ЧВК" и представителями различных организаций из стран Ближнего Востока. Также зафиксированы "предложения организовать поставки оружия в эти страны".

По этому делу СБУ объявила о подозрениях шестерым лицам.

Среди организаторов такой деятельности в СБУ назвали Семена Семенченко и Евгения Шевченко, известного как "внештатного агента НАБУ". Семенченко и Шевченко все обвинения отвергают.

26 марта суд принял решение об аресте Шевченко с залогом в 5 млн грн. 30 марта после внесения залога он вышел из СИЗО.

В тот же день суд отправил Семенченко под стражу без права на внесение залога.

29 марта источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники СБУ задержали еще одного фигуранта дела о создании "ЧВК" - бывшего командира батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

14 мая стало известно, что СБУ сообщила Семенченко о подозрении по делу об обстреле здания телеканала" 112 Украина" в июле 2019 года. По данным СБУ, Семенченко организовал передачу денег на приобретение транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления.

14 июля суд изменил меру пресечения Семенченко и отправил его под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

22 июля Семенченко заявил, что принимал участие в спецоперации украинской разведки по ситуации в Беларуси, а дело против него якобы открыто по запросу российских спецслужб.

26 июля Соломенский райсуд Киева вновь отправил Семенченко в СИЗО. Через несколько дней в знак протеста против уголовного преследования экс-депутат объявил голодовку.

8 сентября срок содержания его под стражей суд продлил еще на 60 суток.

Автор: Дмитрий Хилюк