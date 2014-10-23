Порошенко заявляет, что Украина будет модернизировать отечественный военный флот
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина будет модернизировать отечественный военный флот.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Петр Порошенко сказал на брифинге в Одессе.
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«У нас сейчас выделено в государственном оборонном заказе достаточно денег для модернизации флота. Потому что проблема не в том, чтобы построить новый корабль. У Украины для этого сегодня денег нет, и это не нужно. У нас сегодня есть наши наработки по модернизации кораблей. Оснащение их новым высокоточным оружием, новыми средствами радиоэлектронной борьбы, которые сделают эти корабли гораздо более эффективными. И в государственный оборонный заказ на 2015 года эти деньги включены», - заявил президент.
Порошенко добавил, что у Украины также важное задание вернуть корабли, оставшиеся в аннексированном Крыму.
Он напомнил, что несколько дней назад, так называемое правительство Крыма, приняло решение о якобы национализации этих кораблей.
«Мы этого никогда не допустим и эти корабли должны быть возвращены в состав военно-морских сил Украины», - сказал Порошенко.