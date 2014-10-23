Порошенко заявляет, что Украина будет модернизировать отечественный военный флот

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Петр Порошенко сказал на брифинге в Одессе.

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«У нас сейчас выделено в государственном оборонном заказе достаточно денег для модернизации флота. Потому что проблема не в том, чтобы построить новый корабль. У Украины для этого сегодня денег нет, и это не нужно. У нас сегодня есть наши наработки по модернизации кораблей. Оснащение их новым высокоточным оружием, новыми средствами радиоэлектронной борьбы, которые сделают эти корабли гораздо более эффективными. И в государственный оборонный заказ на 2015 года эти деньги включены», - заявил президент.

Порошенко добавил, что у Украины также важное задание вернуть корабли, оставшиеся в аннексированном Крыму.

Он напомнил, что несколько дней назад, так называемое правительство Крыма, приняло решение о якобы национализации этих кораблей.

«Мы этого никогда не допустим и эти корабли должны быть возвращены в состав военно-морских сил Украины», - сказал Порошенко.