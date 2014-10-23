КИУ: риск фальсификаций и срыва выборов существует не только в зоне АТО

Заместитель председателя правления Комитета избирателей Украины Виталий Тесленко констатирует, что в ходе нынешней избирательной кампании злоупотреблений гораздо меньше, чем два года назад, однако существует риск фальсификаций и прямого срыва выборов в день голосования в ряде округов, и не только в зоне АТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на селекторном совещании в Кабинете министров.

По словам Тесленко, от КИУ на выборах будут работать более 3 тысяч наблюдателей, но в Донецкой и Луганской областях они будут работать лишь неофициально, как журналисты, и сделано это из соображений безопасности.

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Тесленко отметил, что основные риски махинаций и фальсификаций касаются мажоритарных округов, а в общегосударственном округе риск фальсификаций значительно ниже, поскольку, в отличие от парламентских выборов 2012 года, влияние админресурса значительно ниже.

Он сообщил что, по наблюдениям КИУ, уже в 40% округов зафиксированы попытки прямого или непрямого подкупа избирателей.

Говоря о рисках срыва выборов в день голосования и в ходе подсчета голосов, Тесленко отметил, что в некоторых округах участковые избирательные комиссии созданы лишь формально, но уже сегодня не могут собрать кворум для проведения заседания. Поэтому сохраняется опасность, что определенные политические силы или кандидаты попытаются сорвать выборы в округах или их части.

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По словам Тесленко, опасность фальсификации результатов выборов касается и мирных округов, где зарегистрировано беспрецедентно большое количество кандидатов. “Это такие рекордные округа, как 96-й в Киевской области, есть проблемы в Киеве. Там может быть попытка подкорректировать результаты таким образом, что на некоторых участках, где кому-то результат не понравится, будут попытки сорвать выборы, используя метод затягивания подсчета, силового вмешательства в работу комиссии и вообще срыва голосования на участках”, - сказал он.