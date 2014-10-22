Президент проводит встречу с руководителями силовых ведомств (фото)

16:45, 22 октября 2014
Политика
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Президент Петр Порошенко проводит совещание с руководителями силовых ведомств.

Порошенко совещается с главами силовых ведомств / фото @APUkraine

Об этом сообщают в пресс-службе главы государства в "Твиттере".

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