Президент проводит встречу с руководителями силовых ведомств (фото)
16:45, 22 октября 2014Политика
0
Президент Петр Порошенко проводит совещание с руководителями силовых ведомств.
Порошенко совещается с главами силовых ведомств / фото @APUkraine
Об этом сообщают в пресс-службе главы государства в "Твиттере".
Читайте такжеПолторак признал, что в армии есть проблема с подготовкой к зиме
Президент України проводить нараду з керівниками силових відомств pic.twitter.com/6Oezkvkf18
— APU (@APUkraine) 22 октября 2014
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter