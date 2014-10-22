Более половины сотрудников Администрации президента были уволены

Об этом сообщил на брифинге в среду заместитель главы АП Дмитрий Шимкив.

«По состоянию на 21 октября процент старых работников в штате составляет 44%», - сказал он.

По его словам, сейчас в АП завершается первая фаза проекта реформирования, который проводится за счет средств фонда британского правительства. Данный проект дает возможность проанализировать целевую модель работы и структуру Администрации президента, а также в будущем позволит «оптимизировать процессы» в ведомстве.

Кроме того, Шимкив отметил, что на данный момент в АП уже внедрена система электронного документооборота, а также в тестовом режиме продолжает работать электронная система взаимодействия с Кабинетом министров Украины, что дает возможность ведомствам передавать документы из одного ведомства в другое в электронном формате.

«У нас запущено электронное взаимодействие с Кабинетом министров, то есть мы получаем сейчас электронные документы от Кабинета министров в среднем примерно на 2 часа быстрее, чем они приходят в бумажном виде», - констатировал заместитель главы АП.

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Как сообщал УНИАН, после своего назначения на должность заместителя главы АП Шимкив сообщал о своем намерении внедрить в Администрации президента современные электронные технологии, что предусматривает также переход на электронный документооборот. Примером работы с электронными системами в АП он хотел продемонстрировать, как нужно эффективно реформировать государственное учреждение.

В начале сентября Шимкив заявил, что около 80% сотрудников Администрации президента могут быть освобождены до ноября в рамках реформирования ведомства.

10 июля президент Украины Петр Порошенко заявил, что выступает за существенное сокращение количества государственных служащих. По его словам, внедрение электронного управления продемонстрирует, что такое количество госслужащих не нужно.