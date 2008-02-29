Ющенко советуют признать конец политической карьеры, ведь не тянет...

«Главная проблема, которая вызывает напряжение в НС-НУ, это будущие президентские выборы», - заявил в эксклюзивном интервью УНИАН директор центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По мнению политолога, «что бы там ни было, Тимошенко будет участвовать в президентских выборах, а Ющенко не переизберется. Я думаю, что и Балога и кампания все это прекрасно понимают, но просто им «зручно». Они главные, и столько времени, сколько это будет продолжаться, они будут главные, будут решать вопросы, кто будет губернатором, начальником милиции. Балога все понимает и дурит бедного Виктора Андреевича».

«Президент должен готовить преемника, - считает эксперт, - Если он убежден, что Тимошенко для страны опасна, то есть другие люди: Гриценко, Яценюк, как кому-то кажется. Мне кажется, что Гриценко лучше, выглядит независимо. Вся кризисная ситуация крутится вокруг непризнания Ющенко факта конца его политической карьеры. Вот бы ему взять пример со своего недавнего визави. Путин легко мог остаться, народ бы его поддержал, а западных лидеров он вполне устраивает. Ну, пойми, парень, не тянешь ты на следующий срок, и с этого момента успокоилась бы ситуация».

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