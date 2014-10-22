Нацгвардия получила партию бронированных автомобилей Spartan-aps

Участие в сегодняшней презентации и вручении сертификатов на 10 автомобилей «Spartan-aps» приняли председатель Верховной Рады Александр Турчинов совместно с руководством Министерства внутренних дел Украины, Нацгвардии, Министерства обороны Украины и Службы безопасности Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

Эти бронированные автомобили, по словам Турчинова, изготовлены на отечественном предприятии - заводе «КрАЗ». «На примере этих мощных машин видно, как эффективно начал работать оборонный комплекс страны», - отметил он.

Читайте такжеНацгвардия получила 100 единиц новой техники - ТымчукКак отмечается в сообщении, 10 образцов новых мощных машин выполнены на заказ Национальной гвардии с учетом конструктивных замечаний и пожеланий и рационализаторских предложений.

В «этих машинах очень нуждаются наши военные, они являются лучшими образцами подобной техники не только в Украине, но и в мире», - подчеркнул Турчинов.

Он выразил надежду, что спрос на них будет не только в Украине, но и за ее пределами. «Это будет укреплять наш экспортный потенциал, это дополнительные рабочие места, дополнительные зарплаты», - сказал спикер.

По словам министра обороны Украины Степана Полторака, машины имеют усовершенствованную систему вооружения, на них установлены новые системы поражения противника. Также он отметил, что через несколько дней эти машины будут направлены в зону АТО.

Турчинов вручил водителям сертификаты на новые военные машины.