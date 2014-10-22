Глава Одесской ОГА отказался решать "не совсем возможные по закону вещи"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Палица заявил вечером 21 октября в прямом эфире «7 канала» (Одесса).

«Пришли ко мне предприниматели и сказали, что готовы давать деньги, куда вам нужно. Они даже собрали эти деньги, кажется около 14-15 млн. грн. Они пришли на первую нашу встречу, на которой я пояснил, что эти деньги нужны не мне, а им, области, всем одесситам», - рассказал Палица.

Он объяснил бизнесменам, что «сегодня настало время, когда люди богатые должны помогать тем людям, у которых нет такой возможности». Помогать не только армии, а также строить детские спортивные площадки для всей Одесской области, чтобы «у нас была возможность забрать детей с улиц», обустраивать спортивные залы для того, чтобы «мы имели возможность давать студентам заниматься спортом, а не ходить по улицам».

Читайте такжеПредседатель Одесской ОГА: надо обязать олигархов Донбасса выделить деньги на восстановление востокаКроме того, необходимо посодействовать футбольным фанатам ФК «Черноморец» в создании программы физического воспитания, помочь бедным, «нужно искать возможность дотаций за повышения тарифов на коммунальные услуги, воду и тепло».

«Но когда на первой встрече из семи присутствующих бизнесменов пятеро меня попросили решить не совсем возможные согласно закону нужные им вещи, я сказал: «Ребята, не хочу иметь к этому отношение. Вы собрали деньги, вы имеете право распоряжаться этими деньгами, тогда мы идем отдельно. Я решаю вопросы, которые считаю нужным, за свой счет, а вы распоряжаетесь фондом, как считаете нужным». Это была первая и последняя наша встреча - кажется, месяца четыре назад я виделся с представителями этого фонда», - отметил председатель ОГА.

Он отказался озвучить имена визитеров, сказав: «Пусть это будет на их совести», и добавил, что «дал гораздо больше, чем 2 млн. и даю, и не считаю нужным пиариться». По словам Палицы, для него главное, чтобы одесситы чувствовали себя защищенными, чтобы военные понимали, «что у них есть все необходимое, что о них заботятся».

Читайте такжеВ Одессе начали борьбу с коррупцией на таможне и в налоговой«В этом задача. И деньги нужны были не мне, а всем одесситам», - заявил председатель ОГА.

Как сообщал УНИАН, в мае председатель Одесской областной государственной администрации Палица заявил о намерении создать благотворительный фонд, в который ряд бизнесменов решили внести по 2 млн. грн. Председатель ОГА призвал всех состоятельных людей и предпринимателей региона принять участие в создании фонда.

Согласно отчету Палицы, предоставленным пресс-службой обладминистрации, только на обеспечение бойцов АТО он направил 4,67 млн. грн личных средств.