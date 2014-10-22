Экс-глава Пентагона: Путин планирует аннексировать Донбасс

Об этом он заявил в интервью чешскому информационному каналу ČT24, передает Радио Свобода.

Он отметил, что на «угрозы, которые направляет Владимир Путин не только против Украины, но и против других, нужно действовать быстро, действовать так, чтобы можно было такой тип агрессии остановить».

По его мнению, поэтому так важно, что Запад ввел санкции против России, «хоть это и длилось долго».

По словам Панетты, если Россия хочет иметь торговые отношения с другими странами, экономически им помогать или быть членом международного сообщества, то против этого никто не выступает.

Читайте такжеСенатор США: Украину нужно вооружить, чтобы война слишком дорого стоила России«Однако если они хотят только истреблять, захватывать земли других государств, тогда мы их остановим», - заявил Панетта.

Время, когда казалось, что «холодная война» позади, миновало, выглядит так, что имеем новую «холодную войну», считает он.

Панетта в Праге принимал участие в международной конференции «Дни США и Европейского Союза». По сообщению чешских СМИ, в своем выступлении на конференции Панетта призвал Запад оказать военную помощь Украине.

Как сообщал УНИАН, РФ в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку в Донбассе. Сначала РФ поставляла тяжелое вооружение террористам в Луганской и Донецкой областях, а в августе – практически открыто ввела в Донбасс свои регулярные войска.

По данным ООН, с середины апреля по 6 октября на востоке Украины погибли по меньшей мере 3 тыс. 660 человек, около 9 тысяч были ранены. По официальным данным, свыше 420 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.