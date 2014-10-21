Турчинов назвал основные заслуги нынешней Рады

Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов в интервью программе «ТСН» телеканала «1+1».

Отвечая на вопрос о важных решениях нынешней ВР, Турчинов сказал: «Во первых, возобновили действие демократической Конституции и, я убежден, что историческим решением эта синхронная ратификация (речь идет о синхронной ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС парламентом Украины и Европарламентом - УНИАН)».

Он добавил: «Мы делаем все, чтобы европейская перспектива не была политическим лозунгом или надписью на билборде».

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Говоря о решениях, которые были непринятыми ВР, Турчинов сказал: «Что касается непринятых решений, то, к сожалению, правительство вносило несколько программных своих документов, чтобы в течение трех лет мы уже были фактически европейской страной, готовой вступать в ЕС. К большому сожалению, исходя из политической борьбы, которая идет вокруг избирательного процесса, это не было поддержано», - подчеркнул Турчинов.