МВД назвало 4 версии покушения на кандидата в депутаты Борисенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, отрабатывается 4 версии – «работа депутатом горсовета», «личная жизнь», «участие в выборах» и «бизнес-интересы».

Как сообщал УНИАН, 20 октября около 23 часов в г. Борисполь произошло покушение на жизнь кандидата в депутаты в округе №98 Борисенко.

«Когда он заходил в собственный дом, в него был произведен выстрел. Через несколько секунд возле политика взорвалось неизвестное устройство. Потерпевший с диагнозом «ушиб мягких тканей туловища» доставлен в больницу», - сообщили в Генпрокуратуре.

В милиции Киевской области добавили, что в Борисенко стреляли в спину. «К счастью, он был в бронежилете, что и спасло ему жизнь», - говорится в сообщении.

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Досудебное расследование поручено ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.