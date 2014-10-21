Прокуратура назвала покушение на кандидата от Народного фронта терактом

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Как напомнили в ГПУ, 20 октября около 23 часов в г. Борисполь произошло покушение на жизнь кандидата в депутаты. «Когда он заходил в собственный дом, в него был произведен выстрел. Через несколько секунд около политика взорвалось неизвестное устройство. Пострадавший с диагнозом ушиб мягких тканей туловища доставлен в больницу», - говорится в сообщении.

В настоящее время в уголовном производстве о покушении на жизнь кандидата в народные депутаты по требованию прокуратуры преступление переквалифицировано в террористический акт (ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины), проинформировали в ГПУ.

Досудебное расследование поручено ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Уголовное производство находится на контроле прокуратуры Киевской области.

Читайте такжеКандидата от Народного фронта взорвали в Борисполе. Порошенко поручил СБУ срочно расследовать инцидент

В свою очередь в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области добавили, что в кандидата в депутаты в округе № 98 Борисенко стреляли в спину из огнестрельного оружия. «К счастью, он был в бронежилете, что и спасло ему жизнь», - говорится в сообщении.

Милиция связывает покушение на Борисенко с его политической или предпринимательской деятельностью. «Основные версии, которые рассматривает следствие - преступление, связанное с политической или предпринимательской деятельностью», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко поручил председателю Службы безопасности Украины Валентину Наливайченко срочно провести расследование нападения на кандидата в депутаты от «Народного фронта» Борисенко.

“Президент позвонил главе Службы безопасности Украины и поручил ему срочно провести расследование инцидента с кандидатом в народные депутаты Владимиром Борисенко и в течение суток доложить ему лично”, - сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.