Аваков предупреждает о троянском коне

Председатель Харьковской областной государственной администрации, член "Нашей Украины" Арсен АВАКОВ осудил события вокруг создания коалиции в Верховной Раде Украины при участии социалистов, коммунистов и Партии регионов, в результате чего председателем ВР был избран лидер СПУ Александр МОРОЗ, а на должность премьер-министра предложена кандидатура лидера “регионалов” Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в комментарии А.АВАКОВА, размещенном на официальном интернет-сайте Харьковской облгосадминистрации.

“Я глубоко уверен, что изысканная циничная измена никогда не станет основой добрых начинаний, и это должны понимать и новые “союзники” в парламенте, и те, по кому эта измена прошла острым ножом. Это должно понимать и общество”, - сказал А.АВАКОВ.

При этом, считает он, “фракции “Наша Украина” и Блока Юлии Тимошенко должны сформировать мощную конструктивную оппозицию в Верховной Раде”. По мнению губернатора, “это необходимо не только для соблюдения парламентских канонов. Это необходимо для миллионов граждан Украины”.

Как считает А.АВАКОВ, “мы все, и политики в первую очередь, обязаны еще раз проанализировать суть пресловутой политреформы”. По его словам, “теперь стало вполне очевидным: творение А.МОРОЗА вместе с Петром СИМОНЕНКО и Виктором МЕДВЕДЧУКОМ – не что иное, как троянский конь в развитии демократии и государственности. Одна из задач новой оппозиции – не дать возможности использовать политреформу как инструмент построения государства под чьи бы то ни было узкополитические интересы”.

Харьковский губернатор считает, что “Президент Украины имеет весомые основания воспользоваться своим конституционным правом роспуска Верховной Рады”. “Обман и цинизм, властвующие в нынешнем парламенте, дают Президенту и моральное право на этот непростой шаг”, - сказал он. “Общество поймет и оценит это президентское решение – за 100 дней после выборов народ Украины увидел истинное лицо и истинные намерения как отдельных политических сил, так и многих политиков”, - отметил А.АВАКОВ.