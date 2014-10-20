Госакадемия культуры в Луганске пишет гимны "ЛНР" за деньги государства - Москаль

При этом академия вроде пишет "гимны" для боевиков "ЛНР" и принимает участие в "культурно-художественных мероприятиях" сепаратистов, заявляет председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль.

"Неоднократные предложения Луганской ОГА переехать на контролируемую Украиной территорию их руководство игнорирует. При этом Луганская государственная академия культуры и искусств под руководством известного сепаратиста В.Филиппова за государственные средства пишет какие-то гимны ЛНР и выступает в роли шутов на всевозможных “культурных мероприятиях” сепаратистов", - заявил Москаль.

Читайте такжеЛуганский медуниверситет переехал в РубежноеПредседатель ОГА обратился к министру АПК Игорю Швайке и министру культуры Евгения Нищука с просьбой в срочном порядке создать передовые группы министерств для переоформления юридических адресов и перевод Луганского национального аграрного университета, а также Луганской государственной академии культуры и искусств на контролируемую украинским правительством территорию. Оба вуза до сих пор финансируются из Государственного бюджета Украины, хотя расположены в оккупированном "ЛНР" Луганске.

Геннадий Москаль также обратился к председателю Госказначейской службы Украины Татьяны Слюз с просьбой немедленно отключить оба вуза от государственного финансирования до их перерегистрации и переезда на контролируемую Украиной территорию.