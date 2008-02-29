Яценюк считает, что в Украине нет ни одной настоящей партии

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК - против возвращения Украины к мажоритарной системе и выступает за переход к открытым избирательным спискам при сохранении пропорциональной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании координационного совета всеукраинского союза «Общественный парламент женщин Украины», реагируя на выступления представительниц этой организации.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, возвращение к мажоритарной системе – «это не один, не два, а три шага назад».

По мнению спикера, нужно идти путем создания настоящих партий, которых, как он считает, до сих пор нет в государстве.

«Мы должны откровенно говорить, что, кроме КПСС, так ничего и нет, а уже и КПСС нет», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он подчеркнул, что общество должно сформировать партии, построенные на идеологии, а не на харизме лидеров. Также партии, по словам А.ЯЦЕНЮКА, должны строиться по принципу «снизу вверх, а не наоборот».

Кроме того, он считает оптимальным переход к открытым избирательным спискам. «Списки должны быть открытые. И здесь я с вами полностью соглашаюсь, пропорциональная система неизменна, но при этом списки должны быть открытые», - сказал он.

Особенно важен, по мнению председателя ВР, переход к открытым спискам на местном уровне.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, согласно статистическим данным, около 30% депутатов, избранных в местные советы, не имеют никакого отношения к тому региону, в котором они были избраны.

«То есть прийти, решить вопрос – земельки немножко поделить, порешать свои дела и разойтись. Потому именно открытые списки дадут возможность на местном уровне изменить кардинально ситуацию», - считает А.ЯЦЕНЮК.