Украинские военные перебили боевиков, которые атаковали старый терминал донецкого аэропорта

Волонтер Юрий Бирюков, более известный под прозвищем "Феникс", сообщил, что сегодня утром, 19 октября, боевики атаковали старый терминал донецкого аэропорта.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Рано утром была массированная атака сепарской пехоты на старый терминал. Что они хотели этим сказать? Блин, и спросить не у кого, подохли почти все", - сообщил Бирюков.

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Вместе с этим волонтер заверил, что со стороны так называемых "киборгов" потерь нет.

Ранее УНИАН сообщал, что несмотря на мощные атаки, военные продолжают держать оборону донецкого аэропорта

Фотогалерея "Как выглядят "киборги", обороняющие аэропорт в Донецке"