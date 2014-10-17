Несмотря на мощные атаки, военные продолжают держать оборону донецкого аэропорта
18:19, 17 октября 2014Политика
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Боевики продолжают обстреливать позиции силовиков в зоне АТО и не прекращают штурмовать донецкий аэропорт.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.
«Несмотря на попытки неконтролируемых вооруженных формирований дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, силы АТО продолжают выполнять определенный перечень задач, направленный на обеспечение безопасности мирных жителей Донбасса: восстанавливают мосты и дороги, разминируют сооружения и коммуникации, проводят оперативные мероприятия по блокированию и уничтожению диверсионных групп», - говорится в сообщении.
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Тем временем, отмечает пресс-центр АТО, «боевики несколько раз обстреляли позиции сил АТО в районе населенных пунктов Пески, Редкодуб, Трехизбенка, трижды возле кургана Острая Могила, обстреливали и штурмовали позиции украинских военных в Донецком аэропорту. Эта атака боевиков отбита, аэропорт под нашим контролем».
В зоне АТО боевики продолжают обстреливать позиции сил АТО
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