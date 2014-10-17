В АП говорят, что Порошенко попросил Путина освободить Надежду Савченко
Во время сегодняшней встречи в Милане с президентом России Владимиром Путиным президент Украины Петр Порошенко попросил освободить Надежду Савченко
Об этом в эфире "Свободы слова" сказал заместитель главы Администрации Президента Украины Валерий Чалый, передает Еспресо.TV.
"Президент Украины на встрече с президентом России очень четко поднял вопрос о необходимости немедленного освобождения Надежды Савченко. Надеюсь, что такое прямое обращение к тому, кто, собственно, и может решить этот вопрос, принесет результат", - сказал Чалый.
Напомним, Украинскую летчицу Надежду Савченко в институте им. сербского, куда ее доставили на психиатрическую экспертизу, лишают сна.
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27 августа 2014 г. Воронежский облсуд принял решение оставить Савченко под стражей до 30 октября 2014 г. Также суд постановил провести Савченко психиатрическую экспертизу в институте Сербского в Москве.
В свою очередь Савченко написала заявление о запрете проводить над ней какие-то тесты, или применять психологические или физические методы воздействия.
Российская власть инкриминирует Савченко причастность к гибели на востоке Украины двух журналистов Всероссийской гостелерадиокомпании - Игоря Корнелюка и Антона Волошина.