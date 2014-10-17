Депутаты Европаламента написали Путину письмо с призывом освободить похищенных укранцев

Инициатором письма, под которым подписался 61 депутат, выступил депутат Пятрас Ауштрявичюс (Petras Auštrevičius, Литва, группа Альянса либералов и демократов), сообщили в офисе депутата в Брюсселе.

В письме евродепутаты заявили, что в отношении Савченко Россия грубо нарушает Европейскую конвенцию по защите прав человека и основных свобод, которую сама же подписала. В частности речь идет о статье 5 - право на свободу и личную неприкосновенность, статье 6 - право на справедливое судебное рассмотрение.

Кроме того, подписанты назвали неприемлемым запрет на въезд в РФ депутату Европарламента Ребекке Хармс, которая планировала быть на судебном рассмотрении дела Савченко.

Читайте такжеАдвокат: в институте психиатрии к летчице Савченко применяют пытки"Мы призываем вас немедленно принять все необходимые меры, чтобы гарантировать, что это дело будет рассматривается в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека. В частности мы просим гарантировать допуск к слушаниям любого члена Европейского парламента", - говорится в письме Путину.

Кроме того, депутаты просят, учитывая многочисленные обвинения в жестоком обращении, посетить Савченко в заключении, чтобы непосредственно оценить условия, в которых она содержится, и проверить ее физическое и психическое состояние.

"Кроме того, мы подтверждаем то, что было заявлено в резолюции Европейского парламента от 18 сентября, и призываем российские власти освободить Савченко и других незаконно задержанных лиц в Украине и тех, кто был передан России. В случае выполнения это будет рассматриваться как важная мера укрепления доверия в отношениях ЕС и России", - отмечают подписанты.

Среди них Ганс Ван Бален (Hans van Baalen, Нидерланды), Ежи Бузек (Jerzy Buzek, Польша), Мишель Галлер (Michael Gahler, Германия), Ребекка Хармс (Rebecca Harms, Германия), Яцек Сариуш-Вольский (Jacek Saryusz-Wolski, Польша) и другие.