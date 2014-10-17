Боевики нанесли артудар по центру села Гранитное Донецкой области

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«Боевики не прекращают обстрелы жилых кварталов на временно подконтрольных им территориях. Так, вчера они нанесли артиллерийский удар по центральной части села Гранитное, в Тельмановском районе Донецкой области со стороны села Новая Марьинка», - отметил он.