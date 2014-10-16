Силовики заставили отступить боевиков, атаковавших блокпост на Луганщине (карта АТО)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Подразделениями Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины проведена совместная операция по деблокированию блокпоста на перекрестке дорог Золотое–Хорошее–Смела, где в течение 2 дней шли бои», - заявил он.

«По террористам работала артиллерия и тяжелая техника, враг понес значительные потери в живой силе и технике и был вынужден отступить», - отметил Лысенко.

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Сейчас там проводится инженерное обустройство позиций.

Лысенко заметил, что «ситуация остается напряженной, однако никаких действий по отходу или оставлению позиций нет».

«Украинские военные продолжают удерживать позиции, более того, они там закрепляются и наращивают свою огневую мощь», - уверил он.