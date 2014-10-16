В аппарате Харьковской ОГА некого люстрировать - председатель

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам председатель Харьковской облгосадминистрации Игорь Балута.

По его словам, заместитель председателя ХОГА Василий Хома, который работал с предыдущим председателем облгосадминистрации и напрямую подпадал под действие закона о люстрации, до официальной публикации документа подал в отставку.

«"Прямой" только Хома, к сожалению. Он до выхода закона подал свое заявление, я его до опубликования закона подписал, и сегодня-завтра документы приходят в Администрации президента на утверждение. Это было его желание уволиться по соглашению сторон, так он будет уволен не по люстрации. По люстрации у нас никого нет», - сказал Балута.

Председатель ХОГА подчеркнул, что на сегодня у него остается только один заместитель.

Читайте такжеКабмин обнародовал фамилии и должности уволенных по люстрации чиновниковБалута добавил, что на следующей неделе будут представлены два новых заместителя председателя Харьковской ОГА.

Как сообщал УНИАН, 15 октября вступил в силу Закон «Об очищении власти» (люстрации).

Закон определяет очистку власти (люстрацию) - как установленную им (законом) или решением суда запрете отдельным физическим лицам занимать определенные должности (состоять на службе) (кроме выборных должностей) в органах государственной власти и органах местного самоуправления.

Закон, в частности, применяется к лицам, которые совокупно занимали не менее одного года высшую руководящую должность (должности) в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года, и в отношении тех государственных чиновников, которые занимали должность (должности) в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года и не были уволены в этот период с соответствующей должности (должностей) по собственному желанию.

Эти люди не смогут работать в органах государственной власти в течение ближайших 10 лет.