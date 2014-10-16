В переговорах Порошенко с Путиным примут участие 7 представителей ЕС
В переговорах президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина 17 октября в Милане примут участие 7 представителей Евросоюза.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Италии, которая председательствует в Евросоюзе во второй половине этого года.
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Кроме президента Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые уже выступали посредниками в переговорах украинского и российского президентов по вопросам разрешения конфликта на Донбассе, во встрече также примут участие главы правительств Италии Маттео Ренци и Великобритании Дэвид Кэмерон.
Дополнительно в переговорах, которые состоятся под председательством итальянского премьера, примут участие глава Совета Евросоюза Херман Ван Ромпей, глава Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу и избранная новым главой по вопросам иностранных дел ЕС Федерика Могерини.
Маттео Ренци после переговоров планирует прокомментировать их результаты для СМИ.
Пресс-служба также сообщила, что еще сегодня вечером итальянский премьер проведет встречу с президентом Украины, а завтра - с главой РФ.