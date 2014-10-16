Меркель возложила всю ответственность за решение конфликта на Донбассе на РФ
Канцлер Германии Ангела Меркель считает Россию главным ответственным за деэскалацию насилия на Донбассе.
Сообщает польское информационное агентство РАР со ссылкой на заявление канцлера, обнародованное накануне саммита ASEM, на котором Ангела Меркель встретится с президентом России Владимиром Путиным.
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"Решающий вклад в деэскалацию ситуации должна сделать Россия", - подчеркнула Ангела Меркель, отметив, что несмотря на объявленное еще в начале сентября перемирие, кровавое противостояние пророссийских боевиков с украинскими силовиками продолжается и унесло жизни более 300 человек.
Немецкий канцлер сказала, что планирует во время встречи с российским президентом на саммите в Милане обсудить "полную реализацию" достигнутых в Минске договоренностей, направленных на разрешение конфликта.
"Речь идет о выводе российского вооружения, эффективном контроле за границей ОБСЕ, а также проведении местных выборов в восточной Украине согласно украинскому избирательному законодательству", - отметила канцлер.