Меркель возложила всю ответственность за решение конфликта на Донбассе на РФ

Сообщает польское информационное агентство РАР со ссылкой на заявление канцлера, обнародованное накануне саммита ASEM, на котором Ангела Меркель встретится с президентом России Владимиром Путиным.

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"Решающий вклад в деэскалацию ситуации должна сделать Россия", - подчеркнула Ангела Меркель, отметив, что несмотря на объявленное еще в начале сентября перемирие, кровавое противостояние пророссийских боевиков с украинскими силовиками продолжается и унесло жизни более 300 человек.

Немецкий канцлер сказала, что планирует во время встречи с российским президентом на саммите в Милане обсудить "полную реализацию" достигнутых в Минске договоренностей, направленных на разрешение конфликта.

"Речь идет о выводе российского вооружения, эффективном контроле за границей ОБСЕ, а также проведении местных выборов в восточной Украине согласно украинскому избирательному законодательству", - отметила канцлер.