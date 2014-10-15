Путин обвинил Прибалтику и Украину в открытом проявлении нацизма

В интервью сербской ежедневной газете "Политика", которое он дал накануне своего визита в Белград для участия в мероприятиях, приуроченных к 70-й годовщине освобождения сербской столицы от немецко-фашистских захватчиков, он заявил, что "к сожалению, "вакцина" от нацистского вируса, выработанная на Нюрнбергском трибунале, в некоторых государствах Европы теряет силу", сообщает ИТАР-ТАСС.

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"Наглядное свидетельство - открытые проявления неонацизма, которые стали уже обыденной вещью в Латвии и других странах Прибалтики", - считает российский президент.

Особое беспокойство в этом плане у Путина вызывает ситуация в Украине, где в феврале "произошел антиконституционный государственный переворот, движущей силой которого стали националисты и другие радикальные группировки".