Добровольцы по разнарядке

Практически каждый год, в октябре, Федерация профсоюзов Украины организовывает митинг в центре столицы, приуроченный ко дню борьбы с бедностью (17 октября). И, к сожалению, ни бедность, ни совковые принципы в формировании «народных» шествий под Кабмин, ФПУ пока побороть не удалось.

Как-то так получилось с советских времен, что центральной профсоюзной организацией Украины, объединяющей и представляющей большинство цеховых объединений страны, стала Федерация профсоюзов. Зачем нужна эта глобальная надстройка над профорганизациями простому рабочему, не очень понятно, а влияние рядового члена какого-нибудь профсоюза на эту структуру и, через нее, на власть – мягко говоря, не очевидно. Зато функционеры профсоюзной структуры исправно собирают взносы и живут за них и за счет профсоюзного имущества. И периодически выдвигаются в народные депутаты, используя бренд ФПУ для попадания в партийные списки. К слову, ежегодные акции в правительственном квартале, которые организовываются и проводятся «под копирку» - всегда с одними и теми же требованиями и с одним и тем же нулевым результатом – вероятнее всего, как раз и призваны продемонстрировать «могущество» профсоюзных боссов чиновникам: мол, смотрите, сколько людей свезти на митинг можем.

Нет, конечно, в пресс-релизе, полученном СМИ от Федерации профсоюзов в текущем году, все красиво. Судя по релизу, на 15 октября запланирована Всеукраинская предупредительная акция протеста профсоюзов с лозунгами: «Нет бедности в Украине!», «Остановить антисоциальную агрессию!», «STOP наступлению на трудовые права», «Реформы в интересах людей, а не олигархов!», «За достойный труд и справедливую зарплату», «Человек труда - наивысшая ценность страны».

Проблема лишь в том, что требования, оформленные в резолюции ФПУ, в принципе, ничем не отличаются от тех, что и в былые годы. Снова речь идет о конституционном праве на труд, достойной его оплате и высоких пенсиях, о реальном социальном диалоге во время проведения социально-экономических реформ и так далее. Кроме этого, профсоюзы снова угрожают, в случае невыполнения этих требований, начать массовые акции протеста в защиту прав работников всех сфер… Опять-таки, не в первый раз угрожают, и что? Где массовые акции, где защита прав?..

Нюанс еще и в том, что сами работники, как оказалось, не в восторге от пикета, запланированного на 15 октября под Кабмином. В частности, некоторые члены профсоюзов, которые вынуждены приехать в Киев из разных регионов страны, жалуются, что Федерация организовывает их «добровольно-принудительно». Мол, конечно, формально-то никто никого не заставляет, но сбор «на Киев» проводится «под запись», а от каждой региональной ячейки должно – именно, должно – присутствовать не меньше определенного количества человек. Учитывая, что количество региональных подразделений Федерации профсоюзов, заявленных для участия в завтрашней акции, около 70, а, в общей сложности, на Грушевского ФПУ планирует вывести не меньше 3 тысяч человек, то, хочешь – не хочешь, а ехать придется. Местечковые профсоюзные деятели считают, что тратить рабочий день на митинги, которые проводятся с одними и теми же лозунгами из года в год, но не приносят никакой реальной пользы, - глупо. Тем более что и оплачивать дорогу приходится из «собственного кармана» - профсоюзных взносов.

Впрочем, в пресс-службе ФПУ отрицают принудительный характер выражения народного недовольства, запланированного на 15 октября. Мол, все 3 253 человека (эту точную цифру назвали в пресс-службе, впрочем, добавив: «или меньше»), которые соберутся завтра в столице, сами изъявили желание поучаствовать в акциях под Кабмином. Дескать, мы же не государство, «чтобы кого-то заставлять, как бюджетников». «Мы не можем никого заставить приехать. Тем более, из отдаленных регионов едет не такое уж большое количество человек. В основном, будут присутствовать те регионы, что поближе к Киеву – Черниговская, Житомирская, Киевская области», - рассказали в Федерации. А затем уточнили: «И мы не выделяем денег на оплату митингов».

Опять-таки, учитывая разветвленность профсоюзных организаций, все это выглядит, мягко говоря, странно. Ну, пускай акции пройдут без крымских ячеек. Но, неужели, отстаивать права работников не желают профсоюзы Закарпатья или Волыни, раз уже это такой искренний порыв – пикет КМУ в столице? По всей видимости, тот факт, что соберутся только «самые близкие», также свидетельствует – митинг нужен только «для галочки». И так будет до тех пор, пока каждый работник, оплачивающий взнос в профсоюз, не начнет считать свои деньги и не поинтересуется, на что тратятся средства из его зарплаты…

Как бы там ни было, еще за день до проведения акции ФПУ, по Киеву уже разгуливают представители некоторых региональных профсоюзных ячеек. Видимо, те, кто побогаче, и сумел за счет взносов не только добраться в столицу заранее, но снять жилье и потратиться на питание. Остальные прибудут на место сбора – Европейскую площадь Киева – завтра, к 10 утра. Но, по их же словам, планируют не столько пикетировать здание правительства, сколько погулять по осенней столице. Благо, погода позволяет.

Татьяна Урбанская