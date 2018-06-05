Вехи недели. Президентский контрудар, очищение с нюансами и ожидание антикоррупционного всплеска

Петр Порошенко нанес удар двойного назначения. Увольнением Валерия Гелетея он не только продемонстрировал способность прислушиваться к критике, но и дал импульс «Блоку Петра Порошенко», остающемуся безоговорочным лидером парламентских рейтингов. Глава государства дал понять, что перед армией в ближайшее время будут стоять преимущественно оборонительные задачи, и с отцовской теплотой пообещал обеспечить военных всем необходимым холодной зимой. Порошенко стремится не превращаться в тыловика-снабженца и отбирать лавры у волонтеров, предпочитая инспектировать производящие и ремонтирующие военную технику предприятия и различные воинские части. В минувшую пятницу Президент побывал в 30 километрах от Донецка, поставив своеобразный рекорд для высокопоставленных лиц.

Очевидно, что многое будет зависеть от результатов переговоров Порошенко – Путин, которые пройдут на этой неделе в Милане. Там украинский и российский президенты намерены обсудить не только ситуацию на Донбассе, но и волнующую Европейский Союз перспективу восстановления поставок газа Украине, с которой в Старом Свете логично увязывают обеспечение этой зимой собственной энергетической стабильности. Решение Путина об отводе российских войск от границы с Украиной, принятое в конце минувшей недели, может рассматриваться лишь как намек на жест доброй воли.

Порошенко обещает не медлить с назначением нового главы оборонного ведомства, которому, среди прочего, придется учесть и ошибки Валерия Гелетея – человека храброго, но не сумевшего сломать закостенелость украинской военной организации. В любом случае министр обороны, которого парламент с высокой степенью вероятности утвердит на праздник Покрова, будет ощущать двойную ответственность.

Стоит отметить успешное сотрудничество пропрезидентских и проправительственных депутатов в части принятия антикоррупционных законов. Хотя пакет инициатив с Банковой и Грушевского был принят пока в первом чтении, использовании политической конъюнктуры в интересах государства лидерами «БПП» и «Народного фронта» оправдывает средства достижения цели. Хотя ряд аналитиков полагает, что Арсению Яценюку не стоит мечтать о продолжении премьерской карьеры, шансы нынешнего главы правительства сохранить свой портфель остаются весьма реальными.

В свете будущего всплеска антикоррупционной активности особое значение приобретает заявление Игоря Скосара – народного депутата, избранного в 2012 году по спискам «Батькивщины», и щедро мазнувшего обвинениями и «народных фронтовиков», и лично Юлию Тимошенко. «История о 6 миллионах», вероятно, будет иметь продолжение аккурат перед днем голосования, когда в финальном раунде борьбы за голоса неопределившихся избирателей пойдут все средства.

Если Юлии Тимошенко в нынешней ситуации отвечать на обвинения будет непросто – из реальных рычагов влияния у нее осталось разве что искусство убеждения, то у «фронтовиков Яценюка» появился полезный инструмент повышения собственного имиджа – подписанный Президентом закон «Об очищении власти». На столе премьера – стопка заявлений об увольнении «по собственному желанию», несколько казавшихся вечными заместителей министра уже оказались на улице. Понятно, что в полном объеме провести люстрацию за две недели невозможно, но перед выборами принцип лиха беда начало особенно актуален.

Евгений Магда