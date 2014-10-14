Боевики в зоне АТО получают подкрепление и технику ночью, полевыми дорогами - батальон «Шторм»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Одесском кризисном медиацентре в понедельник заявил начальник штаба добровольческого батальона специального назначения «Шторм» Главного управления МВД в Одесской области Андрей Мельник.

«Днем официально на глазах представителей ОБСЕ подразделения выводятся по основным дорогам. Все это фиксируется на видео, фото, а ночью полевыми дорогами вводится обратно. В большем количестве - свежие силы, свежие подразделения, свежая техника с боеприпасами», - сказал Мельник.

Он отметил, что после Минского соглашения о перемирии количество обстрелов сократилось, но считает, что пока границу с Российской Федерацией «жестко не перекроют», они будут продолжаться.

«Когда мы находились в населенном пункте Георгиевка, по нам вели огонь из артиллеристских систем калибра 122 мм и реактивных систем залпового огня «Град». У меня более чем 20-летний опыт в вооруженных силах, поэтому могу четко сказать - чтобы так стрелять, должны быть специалисты высокого уровня. Мы оказывали медицинскую помощь жителям Георгиевки, которые получили ранения в результате обстрела», - сказал начальник штаба. По его словам, в населенных пунктах Счастье и Дмитриевка Луганской области велся огонь реактивными системами залпового огня «Смерч» с территории РФ - «это однозначно», поскольку установлено подразделениями артиллеристской разведки.

Боец говорит, что среди боевиков - «безусловно, присутствуют жители Луганской и Донецкой областей, думаю, что присутствуют также жители других областей Украины, которые отправились туда, - кто-то за деньгами, кто-то из личной мести». Дать аналогичный ответ (обстрел) украинские военные не могут, поскольку огневые позиции террористов - в густонаселенных районах, возле больниц.

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«А они стреляют, им все равно - военные, мирные. Например, Георгиевку квартал за кварталом стирали с лица земли. Этот населенный пункт - в 3,5 км от западной окраины Луганска. То есть, с наших позиций было видно дома Луганска. Бывали ракетно-артиллеристские налеты по 4 и более часов. И таких было 2-3 в сутки», - рассказал Мельник. Он утверждает, что «количество боеприпасов, которые они выбрасывали только на наши позиции, а мы - малая часть от подразделений, которые принимали участие в этой операции», за один огневой налет - 3-4 «Камаза».

Как пояснил начальник штаба, складов артиллеристских снарядов на территории Луганской и Донецкой областей нет, «значит, их откуда-то ежедневно привозят, скорее всего, с территории сопредельного государства». Обстрел прекратится, как считает боец, когда будет перекрыто поступление боеприпасов.

Как сообщал УНИАН, 13 октября руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины фиксирует свертывания полевых лагерей и отвод российских войск от границ Украины.

«У нас есть информация о том, что те военные части, которые прибывали к государственной границе Украины и находились на территории РФ, они располагались в полевых лагерях, теперь наблюдается их движение и сворачивание для того, чтобы вернуться в места постоянной дислокации», - заявил он.

В то же время, по данным СНБО, на территорию Украины продолжают переправлять наемников, которых готовят в полевых лагерях России.

«Отвод регулярных воинских частей от границы Украины, конечно, это позитивный процесс, но это не влияет на отправления на территорию Украины через неконтролируемые участки границы наемников, которых готовят в полевых лагерях России», - сказал Лысенко.