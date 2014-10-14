Здание ВР охраняют более три сотни правоохранителей с собаками

Здание Верховной Рады, где сегодня должно состояться пленарное заседание, усиленно охраняется милиционерами и бойцами добровольческих батальонов.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, здание окружено около 300 сотрудниками милиции, бойцами добровольческого батальона территориальной обороны “Киев-1” и других формирований. Несколько бойцов «Киев-1» дежурят с собаками.

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В то же время перед центральным входом в парламент на площади Конституции проходит акция, участники которой требуют проведения люстрации. В акции принимают участие около 50 человек. Они держат плакаты с лозунгами, в частности, “Голосовал за диктаторские законы - в мусорник!”, “Люстрация неизбежна”.

Также чуть дальше от входа в ВР активисты растянули баннер с фото депутатов, которые, по убеждению активистов, не выполнили данные ими обещания.