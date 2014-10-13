Домбровский назначен внештатным советником президента

Президент Петр Порошенко назначил Александра Домбровского своим советником (по согласию, вне штата).

Об этом идет речь в соответствующем указе № 781/2014, размещенном на сайте президента. "Назначить Домбровского Александра Георгиевича советником президента Украины (по согласию, вне штата)",– говорится в указе.

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