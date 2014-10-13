Домбровский назначен внештатным советником президента
17:12, 13 октября 2014Политика
1 0
Президент Петр Порошенко назначил Александра Домбровского своим советником (по согласию, вне штата).
Домбровский назначен советником президента / фото vinnitsaok.com.ua
Об этом идет речь в соответствующем указе № 781/2014, размещенном на сайте президента.
"Назначить Домбровского Александра Георгиевича советником президента Украины (по согласию, вне штата)",– говорится в указе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter