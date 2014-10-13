Украинское общество позволяет внешнюю манипуляцию общественным мнением - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании круглого стола на тему «Проблемы государственно-общественного противодействия антиукраинской информационной войне: где заканчивается обеспечение национальной безопасности и начинается цензура».

По словам представителя СНБО, Россия в своих подходах к информационной политике не придумала ничего нового, "она лишь включила свой козырь - финансовый ресурс".

Читайте такжеПосол Испании: Европа проигрывает России информационную войнуВ связи с этим он напомнил, что российская сторона распространяет ложную, а порой и сфабрикованную информацию относительно Украины.

"Парадокс в том, что не так важно, субъект какого государства манипулирует общественным мнением, а более важно, что эта манипуляция является разрешенной в нашем обществе в целом", - сказал Полевий.

Он заметил: "Разве миф про фашистов-бандеровцев, разве он был придуман сейчас? Это изобретение политтехнологов 2004 года. Вы помните, как делили Украину... И на самом деле этот миф придумали мы, и нашими руками (россияне) его внедрили".

Кроме того, Полевий обратил внимание на одностороннее освещение определенных событий отдельными украинскими СМИ. "Заказушность и предвзятость, что особенно часто мы фиксируем во время проведения избирательных кампаний. И мы сами приучили наше общество к такого характера подаче информации", - сказал Полевий.

Он подчеркнул, что в украинской медийной среде спекулируют на таком явлении как страх и пытаются на эмоциях осуществлять влияние.

По его словам, существует ряд проблем, которые нельзя решить только с помощью "саморегуляции институты гражданского общества".

По мнению Полевого, приобретенный опыт СНБО свидетельствует о том, что СНБО может стать тем органом, который будет принимать участие в обеспечении информационной безопасности Украины