СНБО подтвердил отвод российских войск от границы с Украиной

Об этом во время брифинга сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНИАН.

"У нас есть информация, что те воинские части, прибывавшие к границе Украины и находившиеся на территории РФ, которые располагались в полевых лагерях, пока замечено их движение и свертывания для того, чтобы вернуться на места постоянной дислокации", - заявил Лысенко.

При этом он отметил, что Россия и в дальнейшем доставляет в Украину наемников, которых готовят в полевых лагерях в России. Однако он отметил, что такие поставки уже не являются масштабными, как раньше.

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«Отвод регулярных воинских частей от границы Украины, конечно, это позитивный процесс, но это не влияет на доставку на территорию Украины через неконтролируемые участки границы наемников, которых готовят в полевых лагерях России», - сказал Лысенко.

Ранее глава Центра военно-политических исследований, представитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук уже сообщал, что частичный вывод российских военных подразделений из Украины наблюдается в течение не менее двух недель.