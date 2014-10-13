Российские войска уже две недели частично выводят из Украины - Тымчук

Об этом на странице в Facebookнаписал глава Центра военно-политических исследований, представитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"В общем-то не в первый раз с начала войны Кремль отдает такие приказы, только каким-то странным образом после них на Донбассе оказывается еще больше российских вояк и оружия. Однако в этот раз мы уже не менее двух недель наблюдаем частичный вывод российских подразделений из Украины, что дает повод для оптимизма. Сейчас на Донбассе продолжают чудить в основном диверсионно-разведывательные группы ГРУ ГШ ВС РФ и узкие специалисты из числа кадровых военнослужащих РФ в составе террористических групп", - написал Тымчук.

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"Понятно, что никто не верит в миролюбие Путина - надо быть законченным олигофреном, чтобы поверить в это. Но, зная, что за несколько часов Москва не сможет молниеносно нарастить численность своих войск на Донбассе, мы можем определить группировку своих войск, необходимую для удержания обороны (пока Киев не решится на активные действия). А затем лишь следить за приграничными территориями РФ на предмет новых российских "учений", - добавил он.