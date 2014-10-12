В Донецке два мирных жителя получили осколочные ранения

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

В сообщении отмечается, что два района города - Куйбышевский и Киевский, начиная с 14.00 подвергаются обстрелу, и в результате попадания снарядов и пожаров повреждены жилые дома по улице Ковалько, проспекта Манежной и улице Богатырской.

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По предварительным данным, осколочные ранения получили два мирных жителя: один человек в микрорайоне

15-го участка Куйбышевского района и одна - в микрорайоне Путиловка Киевского района.

В связи с неспокойной обстановкой в данных районах внесены изменения в маршруты движения троллейбусов.