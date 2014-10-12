В Донецке собрался митинг против выборов ДНР (фото)

В Донецке около 100 человек требовали отменить так называемые выборы руководящих органов незарегистрированной террористической общественной организации "Донецкая народная республика".

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