В Донецке собрался митинг против выборов ДНР (фото)
16:39, 12 октября 2014Политика
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В Донецке около 100 человек требовали отменить так называемые выборы руководящих органов незарегистрированной террористической общественной организации "Донецкая народная республика".
Присутствующие на митинге критиковали организацию "ДНР" / Новости Донбасса
Об этом сообщают Новости Донбасса.
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На митинге присутствовали люди со свастикой. Собравшиеся члены организации "Новороссия" потребовали начать контрнаступление на Мариуполь, Краматорск и Славянск и объявить войну Украине.
Также они критиковали организацию "ДНР".
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