В Донецке собрался митинг против выборов ДНР (фото)

16:39, 12 октября 2014
Политика
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В Донецке около 100 человек требовали отменить так называемые выборы руководящих органов незарегистрированной террористической общественной организации "Донецкая народная республика".

донецк / Новости Донбасса

Об этом сообщают Новости Донбасса.

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На митинге присутствовали люди со свастикой. Собравшиеся члены организации "Новороссия" потребовали начать контрнаступление на Мариуполь, Краматорск и Славянск и объявить войну Украине.

Допис by Новости Донбасса.

Также они критиковали организацию "ДНР".

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