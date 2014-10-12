Вчера в Донецке погибли 4 человека, утром боевики возобновили стрельбу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого горсовета, в течение всего дня 11 октября не прекращались обстрелы Куйбышевского района.

"В результате полностью уничтожены частные жилые дома №69 по улице Рабфаковская, 178 по улице Стратонавтов, 1 по улице Морозова, 14 по улице Двинской, 49 по улице Автострадной. Кроме того снарядами разрушены дома по следующим адресам: пер. Вольный 72, ул. Арсенальная 29, ул. Червонопартизанская 19 и 21, ул.Двинская 19, ул. Стратонавтов 37, ул. Туманяна 23А, а также гараж во дворе дома №2 по улице Румынской", - отмечается в сообщении.

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По состоянию на 9.30 в городе неспокойно. Жители сообщают о том, что во многих районах, начиная с 8 утра, периодически слышны серии залпов из тяжелых орудий.