В Донецке продолжаются обстрелы, убиты двое мирных жителей

В обоих районах вновь пострадали жилые дома. В Киевском районе разрушен дом №117 по улице 50 лет Украины, в Куйбышевском - дома 65 и 67 по улице Рабфаковской, 113 по улице Ковалько, 31 по улице Огинского, 8 по улице Ершова. В результате обстрелов погибло два мирных жителя.

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Об этом сообщает пресс-служба Донецкого горсовета.

Непрекращающие военные действия не позволили аварийным бригадам приступить к ремонту наливного водовода КП "Компания "Вода Донбасса", по которому вода подается на ряд водопроводных узлов КП «Донецкгорводоканал».

Данная авария отразилась на водоснабжении Куйбышевского, а также Ленинского, Петровского и некоторых микрорайонов Кировского района.

Водоканал делает все возможное, чтобы водоснабжение потребителей осуществлялось в полном объеме в вечерние часы, однако не исключены перебои, сообщают в пресс-службе.