Луганскому преподавателю могут дать "Героя Украины" после 55 дней плена у боевиков

18:33, 10 октября 2014
Политика
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Председатель Луганской облгосадминистрации Геннадий Москальинициирует присвоение звания «Герой Украины» преподавателю Луганского национального университета имени Тараса Шевченко Владимиру Семистяге, который 55 дней провел в плену террористической «Луганской народной республики».

Володимир Семигяга / Кадр: Громадське

Как сообщила УНИАН пресс-служба облгосадминистарции, сегодня Москаль подписал соответствующее ходатайство.

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Справка УНИАН. Владимир Семистяга - председатель Луганской областной организации Всеукраинского общества «Просвита», преподаватель, известный своей патриотической позицией, 23 июня был захвачен представителями ЛНР в плен, где провел 55 дней. Был освобожден 15 августа.

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