Луганскому преподавателю могут дать "Героя Украины" после 55 дней плена у боевиков

Председатель Луганской облгосадминистрации Геннадий Москальинициирует присвоение звания «Герой Украины» преподавателю Луганского национального университета имени Тараса Шевченко Владимиру Семистяге, который 55 дней провел в плену террористической «Луганской народной республики».

Как сообщила УНИАН пресс-служба облгосадминистарции, сегодня Москаль подписал соответствующее ходатайство. Читайте такжеООН: Боевики избивали пленных женщин и волонтеров, вырывали им ногти и тушили об них окурки Справка УНИАН. Владимир Семистяга - председатель Луганской областной организации Всеукраинского общества «Просвита», преподаватель, известный своей патриотической позицией, 23 июня был захвачен представителями ЛНР в плен, где провел 55 дней. Был освобожден 15 августа.

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