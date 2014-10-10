Госаппарат пройдет люстрацию в течение 2-3 лет - Минюст

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Павел Петренко на сегодняшнем заседании правительства.

“По нашим прогнозам, согласно нормам этого закона, в течение двух-трех лет будет проведена полная проверка всего государственного аппарата. Основной принцип, прописанный в законе, заключается в том, что в первую очередь проходят проверку центральные органы исполнительной власти, на втором этапе проходят проверку областные территориальные органы государственной исполнительной власти, и на последнем этапе проходят проверки органы государственной власти на уровне районов и городов”, - сказал Петренко.

Читайте такжеЛюстрация в разведке еще не начиналась - СмешкоОн подчеркнул, что это правильный подход, потому что “очищение должно начинаться с головы”.

Как сообщал УНИАН, 9 октября президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «Об очищении власти», принятый Верховной Радой 16 сентября.

Закон определяет правовые и организационные основы проведения проверки государственных служащих и приравненных к ним лиц, должностных лиц органов местного самоуправления «с целью восстановления доверия к власти и создания условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами».