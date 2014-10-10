Госаппарат пройдет люстрацию в течение 2-3 лет - Минюст
Министерство юстиции прогнозирует, что в соответствии с нормами закона об очищении власти, в течение двух-трех лет будет проведена полная проверка всего государственного аппарата.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Павел Петренко на сегодняшнем заседании правительства.
“По нашим прогнозам, согласно нормам этого закона, в течение двух-трех лет будет проведена полная проверка всего государственного аппарата. Основной принцип, прописанный в законе, заключается в том, что в первую очередь проходят проверку центральные органы исполнительной власти, на втором этапе проходят проверку областные территориальные органы государственной исполнительной власти, и на последнем этапе проходят проверки органы государственной власти на уровне районов и городов”, - сказал Петренко.
Читайте такжеЛюстрация в разведке еще не начиналась - СмешкоОн подчеркнул, что это правильный подход, потому что “очищение должно начинаться с головы”.
Как сообщал УНИАН, 9 октября президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «Об очищении власти», принятый Верховной Радой 16 сентября.
Закон определяет правовые и организационные основы проведения проверки государственных служащих и приравненных к ним лиц, должностных лиц органов местного самоуправления «с целью восстановления доверия к власти и создания условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами».