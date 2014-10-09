Боец батальона “Донбасс” предупреждает о серьезных проблемах для власти

Об этом он сказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

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«Я знаю, что когда государство не сделает то, что оно должно сделать с этими людьми (участниками боевых действий), не выдаст им удостоверения, пусть там в течение не недели, а в течение полугода. Так она себе получит такие проблемы, поверьте мне, это будет не афганский синдром, и не будет здесь никакого Майдана, это будет намного хуже, более жестоко, и это люди, которые не боятся смерти», - сказал Костанчук.

По его словам, эти люди не боятся бойцов спецотряда «Беркут», спецназа или чего-то подобного, потому что «они уже такое пережили, что им безразлично, куда идти с оружием».