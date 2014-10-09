Боец батальона “Донбасс” предупреждает о серьезных проблемах для власти
Командир 1-й роты батальона «Донбасс» Тарас Костанчук предупреждает, что если власть не будет выполнять первоочередные обязательства перед участниками антитеррористической операции, то она получит серьезные проблемы.
Об этом он сказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».
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«Я знаю, что когда государство не сделает то, что оно должно сделать с этими людьми (участниками боевых действий), не выдаст им удостоверения, пусть там в течение не недели, а в течение полугода. Так она себе получит такие проблемы, поверьте мне, это будет не афганский синдром, и не будет здесь никакого Майдана, это будет намного хуже, более жестоко, и это люди, которые не боятся смерти», - сказал Костанчук.
По его словам, эти люди не боятся бойцов спецотряда «Беркут», спецназа или чего-то подобного, потому что «они уже такое пережили, что им безразлично, куда идти с оружием».