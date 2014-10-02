В Украине нет админресурса для масштабных фальсификаций на выборах - эксперт

Об этом он сказал сегодня во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированной информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

"Я не думаю, что будут масштабные фальсификации. Чтобы они были масштабными, нужно иметь жесткую вертикаль власти, мощный административный ресурс. А вообще, когда власть слаба, власть демократическая, админресурс, который мог бы это сделать, - у нас такого нет", - сказал Гайдай.

Читайте такжеСостав Рады после выборов обновится на треть - экспертВ то же время он выразил опасения, что эти досрочные выборы в Украине не будут окончательными в ближайшей перспективе.

"Я опасаюсь другого - что украинским избирателям придется учиться еще больше, и нас ждут еще много досрочных выборов", - отметил Гайдай.