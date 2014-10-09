СМИ России сообщили о гибели в Украине самарского спецназовца

На сайте телеканала «Звезда» вчера, восьмого октября, появился материал о гибели под Донецком двадцатидвухлетнего спецназовца из Самары Максима Медведя, пишет российский телеканал Дождь.

Этот материал был также удален со страницы в Facebook телеканала, однако сохранился его скриншот.

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Отряд Медведя якобы попал в засаду украинских военных около села Успенка. Сапер же принял огонь на себя, чтобы дать возможность отступить отряду. Украинская сторона заявила в тот день об уничтожении 26 сепаратистов, говорилось на сайте Звезды.

В статье также приводился комментарий командира диверсионно-разведывательного подразделения самопровозглашенной ДНР Владимира "Шамана".

"На самом деле мы потеряли 13 человек. С их стороны погибло больше сотни", - говорилось на сайте.

Это не первый случай, когда прокремлевские СМИ признают гибель в зоне АТО российких военных.

Так, 4 сентября Первый канал сообщал о гибели российского десантника в Украине. По данным канала, чтобы отправиться в Украину, десантник взял отпуск.