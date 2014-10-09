Боевики на Донбассе облагают "налогами" угольные копанки - Народный фронт

Как сообщили УНИАН в пресс-центре «Народного фронта», об этом говорится в оперативной сводке Военного совета партии от 9 октября.

В террористической организации «Донецкая народная республика» этот «налог» составляет 20 тыс. грн с каждой шахты или «копанки», в «ЛНР» - 14% средств, полученных от реализации угля населению.

В то же время, вся система добычи и транспортировки угля в районах Донбасса, контролируемых боевиками, разрушается через боевые действия. К тому же украинские войска контролируют несколько важнейших транспортных узлов, что не позволяет боевикам расширять продажу угля, отмечается в сообщении.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ зафиксировала перевозки угля из Луганской области в РоссиюПо информации Военного совета «Народного фронта», в результате постоянных штурмов позиций украинских войск в аэропорту в Донецке отряды местных террористов и российских наемников несут критические потери.

В связи с этим после вывода из Донецка подразделений регулярной армии России остро встал вопрос доукомплектования террористических групп личным составом. Руководитель российских бандформирований под названием «донские казаки», которые действуют на территории Донбасса, «атаман» Козицын пообещал пополнить формирование «батальон «Кальмиус», который действует в Донецке, за счет «казаков», которые должны прибыть из РФ. По утверждению Козицина, на Донбасс вскоре должно прибыть не менее 500 российских наемников.

Кроме того, по данным экспертов, обострился конфликт между руководством террористической организации «Донецкая народная республика» и командиром террористической группировки «Народное ополчение Донбасса» в г. Горловка Игорем Безлером («Бесом»). Руководство «ДНР» жалуется, что лидер горловских боевиков стал полностью неуправляемым. В частности, Безлер «отменил» все документы, выданные от «ДНР», и ввел в Горловке собственную пропускную систему. Удостоверения и пропуска от «ДНР» в городе не действуют.

Также в «ДНР» пытаются создать «зимние стратегические запасы». Введены жесткие ограничения на горюче-смазочные материалы (ГСМ) для террористических групп, также объявлено о создании «неприкосновенного запаса» ГСМ. Руководство «ДНР» издало приказ о создании складов боеприпасов в различных населенных пунктах с целью рассредоточения партий мин, ракет и снарядов, которые прибывают с территории России.

На территориях Луганской области, которые находятся под контролем боевиков, также продолжается подготовка к зиме. Руководство террористической организации «Луганская народная республика» провозгласило план создания запасов на зиму и приказало боевикам готовиться к ведению боевых действий в зимних условиях. В ряде населенных пунктов Луганской области объявлен запрет на вывоз из городов угля и продовольствия.

В Макеевке и Енакиево созданы базы террористов для ротации, отдыха и проведения доукомплектования живой силой и техникой террористических групп, которые принимали участие в боях в Донецке.