Террорист Безлер поссорился с "ДНР" и ввел в Горловке собственную пропускную систему
10:12, 09 октября 2014Политика
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Между руководством "ДНР" и командиром террористической группировки «Народное ополчение Донбасса» в городе Горловка Игорем Безлером («Бесом») обострился конфликт.
Безлер ввел в Горловке собственную пропускную систему / vk.com
В сводке Военного совета «Народного фронта» сказано, что лидер горловских террористов стал полностью неуправляемым, передает Еспресо.TV.
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В частности, Безлер «отменил» все документы, выданные «ДНР» и ввел в Горловке собственную пропускную систему. Удостоверения и пропуска от «ДНР» в городе не действуют.
Ранее Дмитрий Тымчук сообщал, что "Бес" поссорился с лидерами "ДНР" из-за каналов связи с военным руководством РФ.
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