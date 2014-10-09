Террорист Безлер поссорился с "ДНР" и ввел в Горловке собственную пропускную систему

В сводке Военного совета «Народного фронта» сказано, что лидер горловских террористов стал полностью неуправляемым, передает Еспресо.TV.

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В частности, Безлер «отменил» все документы, выданные «ДНР» и ввел в Горловке собственную пропускную систему. Удостоверения и пропуска от «ДНР» в городе не действуют.

Ранее Дмитрий Тымчук сообщал, что "Бес" поссорился с лидерами "ДНР" из-за каналов связи с военным руководством РФ.