СМИ: Запад опасается, что РФ может ударить по Украине баллистическими ракетами

Об этом пишет обозреватель Financial Times Гидеон Рахман, передает ZN.UA. Он цитирует аналитика Дмитрия Тренина, который считает, что Кремль может захотеть еще один кусок украинской территории и решит организовать полномасштабное вторжение в Украину.

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"Западная поддержка Украины бесит Россию. В ответ Кремль может полномасштабно вторгнуться в Украину и даже применить ядерное оружие или баллистическую ракету, которая способна нести ядерный заряд, но оснащенную неядерной боеголовкой", - цитирует Дмитрия Тренина обозреватель.

Гидеон Рахман пишет, что о таком же сценарии ему рассказал один из чиновников Польши. В Варшаве опасаются, что Владимир Путин со временем захочет отхватить еще какую-то часть Украины, а потом пойдет дальше, ударив по странам Балтии.

В соответствии с наихудшим сценарием, который себе представляют в Варшаве, Владимир Путин применит против Украины баллистические ракеты, но без ядерных боеголовок.

"Опасность такого поступка для России очевидна. Но подрыв обещаний НАТО защитить Балтию стал бы настоящей победой", - говорится в статье.

В это время в Берлине надеются, что конфликт на Донбассе будет решен. Но при этом немецкая сторна признает, что Россия может пойти на эскалацию в любой момент.