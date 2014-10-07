За время АТО погибли 953 военнослужащих
Главный военный прокурор - заместитель генерального прокурора Украины Анатолий Матиос заявляет, что за весь период проведения антитеррористической операции от действий террористов погибло 953 военнослужащих.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня сообщил на пресс-конференции.
"Так называемые безвозвратные потери за весь период совершения террористических актов на территории Луганской и Донецкой областей, в том числе действий в зоне АТО, составили 953 военнослужащих", - сказал Матиос.
По его словам, Вооруженные Силы потеряли убитыми 745 лиц, Министерство внутренних дел - 69 лиц, Государственная пограничная служба - 58, Служба безопасности Украины - 10.
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В то же время, ранены 3637 военнослужащих. "До ранения различной тяжести за весь период АТО, без учета тех, кто умер от ранений... здесь не учтены, но входят в это число, так вот санитарные потери в целом составили 3637 человек", - добавил он.
В частности, в рядах Вооруженных Сил ранены 2619 человек, в Министерстве внутренних дел - 273 человека, Государственная пограничная служба - 344 человека, Служба безопасности Украины - 10 человек, Национальная гвардия Украины - 358 человек.
Также он сказал, что от момента провозглашения прекращения огня 5 сентября погибли 64 военнослужащих: Вооруженные Силы потеряли 52 человека, Министерство внутренних дел - 3, Государственная пограничная служба - 3, Национальная гвардия Украины - 3, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям - 3.
По его информации, число раненых за этот период составляет 346 человек.
Напомним, антитеррористическая операция на востоке Украины, дестабилизированных Россией, началась 15 апреля 2014 года.