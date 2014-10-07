За время АТО погибли 953 военнослужащих

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня сообщил на пресс-конференции.

"Так называемые безвозвратные потери за весь период совершения террористических актов на территории Луганской и Донецкой областей, в том числе действий в зоне АТО, составили 953 военнослужащих", - сказал Матиос.

По его словам, Вооруженные Силы потеряли убитыми 745 лиц, Министерство внутренних дел - 69 лиц, Государственная пограничная служба - 58, Служба безопасности Украины - 10.

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В то же время, ранены 3637 военнослужащих. "До ранения различной тяжести за весь период АТО, без учета тех, кто умер от ранений... здесь не учтены, но входят в это число, так вот санитарные потери в целом составили 3637 человек", - добавил он.

В частности, в рядах Вооруженных Сил ранены 2619 человек, в Министерстве внутренних дел - 273 человека, Государственная пограничная служба - 344 человека, Служба безопасности Украины - 10 человек, Национальная гвардия Украины - 358 человек.

Также он сказал, что от момента провозглашения прекращения огня 5 сентября погибли 64 военнослужащих: Вооруженные Силы потеряли 52 человека, Министерство внутренних дел - 3, Государственная пограничная служба - 3, Национальная гвардия Украины - 3, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям - 3.

По его информации, число раненых за этот период составляет 346 человек.

Напомним, антитеррористическая операция на востоке Украины, дестабилизированных Россией, началась 15 апреля 2014 года.