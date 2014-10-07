Филатов: Мусорные баки могут стать лишь началом

Об этом сказал заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Борис Филатов во время встречи со студентами днепропетровских вузов в конференц-зале Таможенной академии Украины.

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«Честно говоря, я сам этого не понимаю, почему все люди, против которых выступал Майдан, остаются на местах, и считаю, что если так будет продолжаться и дальше, то для этих людей все закончится плачевно. Мусорные баки это только начало», - предупредил Филатов.

По его мнению, есть две модели поведения в таких случаях.

«В первой следует применить люстрацию, или десепаратизацию, или же опыт прибалтийских государств. Тогда общественное недовольство должно получить соответствующий выхлоп.

Или же, если мы понимаем, что не в состоянии этого сделать, тогда мы должны просто, как Нельсон Мандела, который «отбарабанил» 27 лет в тюрьме, выйдя на свободу, увидел, что если он немедленно начнет расправу над сторонниками апартеида, будет гражданская война. Поэтому он пошел путем комиссий для примирения.

То есть, у нас возможны два пути, но когда у нас нет ни мира, ни люстрации, то мусорные баки - только начало», - сказал Борис Филатов.