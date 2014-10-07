Филатов: Мусорные баки могут стать лишь началом
В Украине есть два пути для взаимопонимания, но если не будет решительных действий по люстрации, недовольство может найти себе более жесткий выход.
Об этом сказал заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Борис Филатов во время встречи со студентами днепропетровских вузов в конференц-зале Таможенной академии Украины.
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«Честно говоря, я сам этого не понимаю, почему все люди, против которых выступал Майдан, остаются на местах, и считаю, что если так будет продолжаться и дальше, то для этих людей все закончится плачевно. Мусорные баки это только начало», - предупредил Филатов.
По его мнению, есть две модели поведения в таких случаях.
«В первой следует применить люстрацию, или десепаратизацию, или же опыт прибалтийских государств. Тогда общественное недовольство должно получить соответствующий выхлоп.
Или же, если мы понимаем, что не в состоянии этого сделать, тогда мы должны просто, как Нельсон Мандела, который «отбарабанил» 27 лет в тюрьме, выйдя на свободу, увидел, что если он немедленно начнет расправу над сторонниками апартеида, будет гражданская война. Поэтому он пошел путем комиссий для примирения.
То есть, у нас возможны два пути, но когда у нас нет ни мира, ни люстрации, то мусорные баки - только начало», - сказал Борис Филатов.