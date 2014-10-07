Украина должна добиться исключения России из миссии ОБСЕ - Тымчук

Об этом в эфире 5 канала заявил координатор проекта «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

«Если мы говорим об ОБСЕ, мы должны задаться вопросом – что там делают представители Российской Федерации, выходцы из МИДа России, причём на ключевых должностях. Департамент по трансграничным проблемам возглавляет воспитанник Лаврова. О чём дальше говорить? О какой объективности наблюдательной миссии может идти речь?», – заявил он.

Читайте такжеРоссийские наемники используют удостоверения и символику ОБСЕ - экспертПо его словам, сложившуюся ситуацию можно назвать патовой.

«Дело в том, что мы патовой ситуации. Для того, чтобы подключать ООН, необходим мандат Совбеза ООН, в котором Россия имеет право «вето». Я думаю, что каким-то образом можно переформатировать ОБСЕ. То есть настоять на том, что заинтересованная сторона, а Россия является заинтересованной стороной, не должна принимать участие в этих миссиях», – отметил Тымчук.

Напомним, ранее неоднократно сообщалось об использовании боевиками автомобилей и документов с символикой ОБСЕ.